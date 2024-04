Na delu optik? Iz trgovine v Ajdovščini ukradli za več 10.000 evrov očal

Neznani storilci so ponoči vlomili v prostore ene od trgovin v Ajdovščini na Goriški cesti in ukradli večje število očal in drugih predmetov. Škode je za več 10.000 evrov. Policija morebitne očividce prosi za informacije, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Natančno število odtujenih predmetov oz. nastala škoda bo znana po opravljeni inventuri.

Kriminalisti in policisti izvajajo aktivnosti, da bi izsledili neznane storilce. Hkrati prosijo vse, ki bi imeli o vlomu in tatvini navedenih predmetov kakršne koli koristne informacije, da jih sporočijo policijski postaji v Ajdovščini na telefonsko številko (05) 365 72 00 ali elektronsko pošto pp_ajdovscina.pung@policija.si oziroma pokličejo najbližjo policijsko postajo.

Prav tako lahko pokličejo na interventno številko policije 113 ali anonimni telefon 080 1200, še dodajajo na PU Nova Gorica.