Na cesti ugasnilo še eno življenje: avtomobil in tovornjak popolnoma uničena

Nekaj minut pred 13. uro se je na območju Murske Sobote zgodila huda prometna nesreča, trčili sta osebno in tovorno vozilo. Avtomobil je zagorel in poškodbe so bile za voznika usodne.

S Policijske uprave Murska Sobota so sporočili: »Policisti smo bili danes ob 12.57 uri obveščeni o prometni nesreči, ki se je zgodila na relaciji Črenšovci– Hotiza.« Cesto so zaprli in uredili obvoz.

Več bo znano, ko bodo policisti končali ogled kraja nesreče.

