Ceste terjale dve življenji: umrla 32- in 84-letni voznik

V četrtek ob 14.49 se je na regionalni cesti izven naselja Rakičan zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 32-letni voznik osebnega avtomobila, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

Nesreča se je zgodila, ko je 32-letni voznik vozil osebni avtomobil iz Lipovcev v smeri proti Rakičanu. Dva kilometra in pol pred naseljem Rakičan je nenadoma zapeljal na nasprotno smerno vozišče in čelno trčil v tovorno vozilo s priklopnikom, ki ga je v nasprotni smeri vozil 52-letni državljan Poljske. Po trčenju je osebni avtomobil odbilo v desno izven vozišča, tovorno vozilo pa je zapeljalo v levo izven vozišča in se prevrnilo na desno bočno stran. 32-letni voznik osebnega avtomobila je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

Čez sto nesreč

Druga prometna nesreča s smrtnim izidom se je zgodila ob 15.40 na regionalni cesti izven naselja Grajska vas. 84-letni voznik je vozil osebni avtomobil iz smeri Šempetra proti Vranskem. Med vožnjo je z nezmanjšano hitrostjo trčil v osebno vozilo, ki ga je pred njim v isti smeri vozila 42-letna voznica in je zaradi namena zavijanja v levo zmanjševala hitrost. Moški je bil z reševalnim vozilom odpeljan v Splošno bolnišnico Celje, kjer je zaradi hudih poškodb umrl.

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 116 prometnih nesreč, v katerih sta dve osebi umrli, devet nesreč pa se je končalo z lahkimi poškodbami. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 45 kršitev javnega reda in miru ter 83 kaznivih dejanj.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 31-krat posredovali na javnih krajih in 14-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so štiri kršitelje. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali dva voznika osebnih vozil in enega voznika traktorja, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli pet vozil.

Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 44 tatvin, 15 poškodovanj tuje stvari, 11 vlomov, šest povzročitev telesnih poškodb, tri grožnje, dve ponarejanji denarja, en rop in eno kaznivo dejanje nasilja v družini.