Sredi mirnega božičnega dne na Štajerskem trije umrli nasilne smrti

V okolici Ptuja je popoldne prišlo do družinske tragedije, v kateri so umrli 61-letni moški ter ženski, stari 58 in 35 let. Vsi trije so v sorodstvenem razmerju, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Policisti so odvzeli prostost njihovemu sorodniku, 35-letnemu moškemu, ki je bil odpeljan v bolnišnico.



O tem, da je prišlo do družinskega spora, so bili policisti obveščeni okoli 16.30. Po prihodu na kraj so našli mrtva 61-letnega moškega in 35-letno žensko. 58-letno žensko pa so odpeljali v bolnišnico, a je pozneje umrla.



Ali je šlo za umor ali uboj, bo znano v prihodnjih dneh. Policija za zdaj preiskuje primer nasilne smrti treh oseb.



Kot še navajajo mariborski policisti, sta na kraju državna tožilka in preiskovalna sodnica. Kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in preiskavo dogodka, zato bo več informacij znanih v prihodnjih dneh.