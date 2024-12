Na božič nakradli za 300.000 evrov! Isti vlomilci povezani tudi z ropom v Beogradu?

Minuli teden je prav na božič minilo leto dni od velike tatvine v stanovanju na Ulici Angelce Hlebce v Kranju. Lopovi so vlomili in ukradli 92.000 evrov gotovine in več ženskih torbic visokocenovnih znamk Louis Vuitton, Zara, Gucci in Dior, sončna očala višje kakovosti, nakit ter dragoceno kolekcijo ur prestižnih znamk Rolex, Franck Müller, Hublot, Big Band, Versace in Rado. Ob vlomu je bila Saša v tujini. Foto: osebni arhiv Ljubljanska zakonca Danilo in Saša Graonja ocenjujeta, da sta bila zaradi tatvine in škode ob vlomu v njihovo kranjsko stanovanje oškodovana za več kot 300.000 evrov. Če...