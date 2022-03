Na Bovškem strmoglavila jadralna padalka

Iz PU Nova Gorica so sporočili, da so v nedeljo ob 14.22 posredovali ob nesreči 40-letne avstrijske jadralne padalke na območju Podklopce v občini Bovec. Ta je okoli 12. ure vzletela v Italiji (v Gemoni) in nato poletela preko Stola nad Kobaridom in preko slapa Boka na Bovškem proti Kaninu. Med letenjem je ugotovila, da ne bo imela zadostnega vzgona za vrnitev v Italijo, zato se je odločila za zasilen pristanek v Podklopci. Na višini približno 30 metrov nad golfiščem ji je sunek vetra zaprl padalo. Strmoglavila je, padalo pa se je zataknilo na drevo. Pri tem se je padalka poškodovala (sumijo na poškodbo hrbtenice in drugih delov telesa).

Poleg bovških policistov so posredovali tudi gasilci PGD Bovec in reševalci NMP ZD Tolmin. Ti so poškodovanki nudili prvo pomoč. Zatem so jo prevzeli člani dežurne ekipe HeNMP z Brnika in jo z vojaškim helikopterjem prepeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center.