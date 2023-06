Na Bledu so morali posredovati potapljači, razpletlo bi se lahko veliko huje

Po poročanju Uprave RS za zaščito in reševanje je bilo v petek nekaj čez četrto uro popoldan na Bledu potrebno reševanje štirih plavalcev. Kot so zapisali, so iz Zake proti blejskem otoku plavali štirje plavalci, pri čemer se je eden izmed njih med plavanjem obrnil in začel plavati nazaj na obalo.

Trojica plavalcev je uspešno priplavala na otok, za četrtega pa se ni vedelo, ali mu je uspelo priti na obalo. Zaradi tega so morali posredovati gasilci PGD Bled in potapljači PRS Reševalne postaje Bled. Na srečo se je vse skupaj dobro razpletlo, saj so omenjenega našli na obali Velike Zake.

Kot so še zapisali, so vse štiri prepeljali v Mlino, kjer so se ogreli. Opraviti so morali tudi razgovor s policisti.