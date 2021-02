Na bankomatu našla 500 evrov in jih nesla policistom

Najditeljica je kranjskim policistom v petek izročila 500 evrov, ki jih je nekdo pozabil na bankomatu. Dopoldan so jih vrnili lastniku, so sporočili iz PU Kranj. To pa ni bil edini primer poštenega ravnanja na območju PU Kranj. Policisti poročajo, da je bil manjši znesek denarja v petek pozabljen še na enem bankomatu.



Ob tem policisti pojasnjujejo, da z najdenimi stvarmi policisti ravnajo v skladu s predpisi o najdenih stvareh. »Včasih smo ljudje preveč raztreseni in preveč hitimo. Zato pozivamo k večji skrbnosti za svoje premoženje in odgovornim dejanjem pri ravnanju z denarjem in drugo lastnino.«

