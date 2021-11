Na avtocestnem postajališču ga je z železno palico

V petek so bili pri PU Novo mesto obveščeni, da je na avtocestnem postajališču nekdo nekoga napadel in pobegnil.

»Policisti so izsledili 21-letnega storilca, mu pozno popoldne odvzeli prostost in ga pridržali. Zasegli so mu tudi železno palico, s katero je poškodoval 41-letnika. Tega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.«

Policisti okoliščine še preiskujejo, zoper 21-letnika pa bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.