Na avtocesti z osebnim vozilom trčil v odbojno ograjo

V petek zvečer ob 19.33 je na avtocesti Ljubljana–Maribor med predoroma Jasovnik in Ločica osebno vozilo trčilo v odbojno ograjo. Gasilci PGE Celje in CZR Domžale so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in nevtralizirali razlite motorne tekočine.

V nesreči ni bilo poškodovanih.