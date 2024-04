Na avtobusni postaji v središču Ljubljane sta ga oropala

Ljubljanski policisti poročajo o dveh roparskih tatvinah, ki sta se zgodili v zadnjih 24 urah. Ob tem so sporočili tudi opise osumljencev.

Rop trgovine

V sredo okoli 18.30 je v eni izmed trgovin na Cesti na Bokalce v Ljubljani do sedaj neznani storilec s polic vzel več izdelkov in jih pospravil v vrečko, nato pa mirno odšel mimo blagajne in izdelkov ni plačal.

Zaposleni ga je pri tem poskušal zadržati, osumljenec pa ga je odrinil, udaril in s kolesom pobegnil.

Opis osumljenca: moški star 25–30 let, visok okoli 170 cm, suhe postave, temnih las, nekoliko poraščen, oblečen v siv pulover in modre hlače. Policisti glede okoliščin kaznivih dejanj nadaljujejo zbiranje obvestil.

Rop potnika

Danes nekaj po polnoči so bili ljubljanski policisti obveščeni o roparski tatvini na avtobusnem postajališču Masarykovi cesti v Ljubljani. Po do sedaj zbranih obvestilih sta dva neznana storilca pristopila do oškodovanca, ga potisnila ob steno in ga tako zadržala.

Pregledala sta mu žepe in odtujila mobilni telefon, nato pa peš zbežala v smeri Metelkove ulice.

Opis osumljencev: moška temnejše polti, stara med 25 in 30 let, prvi visok okoli 180 cm oblečen v modro-bež trenirko, na glavi je imel kapuco, drugi je visok okoli 170 cm, oblečen v sivo trenirko in črn brezrokavnik, na glavi je imel kapuco.