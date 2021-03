Na 8. marec doživela nesrečo

Sevniški policisti so bili v ponedeljek opoldne obveščeni o prometni nesreči na cesti med Boštanjem in Radečami. 37-letna voznica osebnega avtomobila je vozila proti Boštanju in zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča zapeljala s ceste po brežini. Lažje poškodovano so jo reševalci oskrbeli in odpeljali v zdravstveni dom.

​

​Policisti so ugotovili, da je bila voznica krepko pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imela 0,79 miligrama alkohola (1,64 g/kg). ​Zaradi kršitev so ji izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Novo mesto.

