»Zelo mi je žal za ta dogodek, a nimam kaj spremeniti. Se pa ne počutim krivega,« so bile zadnje besede 34-letnega Rožleta Grintala s Potovega Vrha pri Novem mestu pred izrekom sodbe. A tričlanskega senata ni prepričal. Zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti je bil obsojen na štiri leta in pet mesecev zapora, medtem ko je bil oproščen očitkov, da je ponesrečenega v prometni nesreči pustil brez pomoči. Izkazalo se je namreč, da je 49-letni pešec Marjan Bevc iz Brezja pri Trebelnem umrl takoj po trku 21. oktobra lani, poškodbe so bile namreč smrtne. Njegovo truplo pa so našli šele ...