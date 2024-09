Motorista vrglo z motorja, sopotnica premaknilo na voznikov sedež

Včeraj ob 10.32, so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na cesti Log pod Mangartom – Strmec v občin Bovec, kjer sta bila huje poškodovana motorist in sopotnica na njegovem motornem kolesu, oba državljana Avstrije.

»Z ogledom kraja prometne nesreče in z zbiranjem obvestil so policisti PP Tolmin ugotovili, da je 66-letni voznik motornega kolesa vozil po regionalni cesti iz Loga pod Mangartom proti Predelu. Ko je pripeljal po klancu navzgor v levi ostri pregledni ovinek, je na sredini omenjenega ovinka zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal desno iz vozišča in s prednjim desnim delom motornega kolesa trčil v kamniti podporni zid. Od tam ga je odbilo v dva prometna znaka, ki sta postavljena ob robu vozišča. Po trku je motorno kolo obstalo v pokončnem položaju v smeri vožnje, motorista pa je vrglo z motorja in je obležal na hrbtu za leseno varovalno ograjo in odtokom za meteorne vode. 68-letna sopotnica je po trku premaknilo z zadnjega sedeža na voznikov sedež in ostala ukleščena med motornim kolesom in varovalno ograjo,« pove Dean Božnik s PU Nova Gorica.

Pomoč na kraju so policistom in reševalcem nudili tudi gasilci

V prometni nesreči sta bila oba udeleženca prometne nesreče predvidoma huje telesno poškodovana. Kasneje so ju na kraju oskrbeli reševalci NMP ZD Tolmin, ki so 66-letnega državljana Avstrije odpeljali na heliport v Bovec. Tam so ga prevzeli člani dežurne ekipe Helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika in ga s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center. Poškodovano sopotnico pa so reševalci odpeljali na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico v Avstrijo. Pomoč na kraju so policistom in reševalcem nudili tudi gasilci PGD Bovec.

Policisti bodo na podlagi vseh ugotovitev in ugotovljene teže telesnih poškodb zoper povzročitelja prometne nezgde (voznika motornega kolesa) podali ustrezen ukrep.