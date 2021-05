Motorist padel v Kamniku, še eden v Krškem

V sončni soboti je na Malem Kamnu v občini Krško padel motorist z motorjem. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, na motorju odklopili akumulator in nudili prvo pomoč poškodovancu do prihoda reševalcev NMP Krško, ti pa so ga oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.



Še en padec motorista pa se je zgodil na cesti proti Črnivcu pri odcepu za Sovinjo Peč v občini Kamnik. Motorist je poškodovan, gasilci PGD Kamnik pa so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in posuli po vozišču razlite tekočine z absorbentom. Reševalci NMP Kamnik so poškodovanca oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana.

