Motorist padel in si zlomil štiri rebra, v bolnišnico odšel kar sam

V četrtek je na regionalni cesti med Podnanosom in Razdrtim (Rebrnice) z motornim kolesom padel 56-letni motorist iz Kopra.



V nesreči se je hudo poškodoval. Utrpel je zlom štirih reber, pnevmotoraks in zlom lopatice. Pomoč je sam poiskal v izolski bolnišnici.



Kraj nesreče so si ogledali policisti prometne policije Nova Gorica, ki bodo vozniku izdali plačilni nalog in obvestili pristojno državno tožilstvo, so zapisali pri PU Nova Gorica.



