Na nedeljsko popoldne na kraju nesreče podlegel poškodbam

Ob 14.53 so izven naselja Selca proti Železnikom, občina Železniki, trčili osebni vozili in motorist. Gasilci PGD Škofja Loka, Selca in Železniki so kraj dogodka zavarovali in takoj začeli z oskrbo motorista, ki je na kraju podlegel poškodbam.



Gasilci so odklopili akumulatorje in posuli razlite tekočine z vpojnim sredstvom, piše uprava za zaščito in reševanje.

Komentarji: