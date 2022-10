Motorist divjal 149 km/h, kjer je omejitev 70

Ptujski policisti so v nedeljo nekaj pred 6. uro zjutraj na regionalni cesti v okolici Ptuja ustavili voznika motornega kolesa, ki je vozil s hitrostjo 149 km/h. Na tem delu ceste je hitrost vožnje omejena s prometnim znakom na 70 km/h.

Ker je voznik dovoljeno hitrost vožnje prekoračil za več kot 50 km/h, so mu policisti na podlagi zakona o prekrških prepovedali nadaljnjo vožnjo in na okrajno sodišče na Ptuju podali obdolžilni predlog, da se kršitelju začasno odvzame vozniško dovoljenje. Za takšno kršitev sta predpisani globa v višini 1.200 evrov in stranska sankcija 18 kazenskih točk.

Policisti opozarjajo, da jesen za motoriste prinaša nekatere pasti, saj je stanje na cestah v jesenskem času lahko precej slabše kot v poleti: zaradi nižjih temperatur se asfalt čez dan slabše ogreje, oprijem gum pa je temu primerno slabši, k temu pa je treba dodati še umazanijo, odpadlo listje in vlažno asfaltno podlago na delih ceste, kamor sonce ne posije. Upoštevati je treba tudi dejstvo, da se jeseni dan krajša, vidljivost v mraku pa je seveda slabša.