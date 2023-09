Moški se je zgrudil, plin pa uhajal

Danes ob 11.43 je v naselju Male Lipljene, občina Grosuplje, osebo med menjavo plinske jeklenke obšla nenadna slabost. Oseba se je zgrudila, plin pa je počasi iztekal iz jeklenke.

Gasilci PGD Škocjan in Št. Jurij so zavarovali kraj dogodka, zaprli ventil in jeklenko iznesli na prosto, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu obolele osebe do reševalnega vozila ter prezračili prostore.

Reševalci NMP Ljubljana in ZD Ivančna Gorica so obolelo osebo oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.