Morilec hranil eksploziv in škorpijona

Pred nekaj dnevi je minilo natanko leto dni, odkar so na celjskem sodišču Branku Krklecu, nekdaj priznanemu slikopleskarju, izrekli sodbo zaradi dvojnega umora. Tega je Krklec zagrešil februarja 2022 v vasi Škofija nad Šmarjem pri Jelšah, ko je iz neposredne bližine s pištolo v glavo ustrelil pomočnika in pomočnico sodnega izvršitelja Aleksandra Klementa in Natašo Zadravec Klement. Sodišče ga je spoznalo za krivega dveh umorov in mu za vsako kaznivo dejanje prisodilo 26 let zapora oziroma enotno, 30-letno zaporno kazen, ki je tudi najvišja možna pri nas.

Žrtvi streljanja sta bila nečak in teta, ki sta se v vas Škofija odpravila po sklepu šmarskega okrajnega sodišča, z nalogo, da odpeljeta že pred tem zarubljen bel citroën, avto, za katerega je bila naslednji dan razpisana dražba. Krklec je na sodišču ves čas trdil, da sploh ni vedel, po kaj sta prišla Klement in Zadravec Klementova, češ da se mu nista predstavila. S Klementom sta se sporekla, Krklec pa je šel v hišo in se na dvorišče vrnil s pištolo, s katero je najprej ustrelil njega in nato še Zadravec Klementovo.

Branko Krklec je nepravnomočno že obsojen na enotnih 30 let zaporne kazni, ker je ustrelil dva pomočnika sodnega izvršitelja, zdaj pa mu bodo sodili še zaradi nedovoljenega posedovanja nevarnega eksploziva in pištole. Foto: Mojca Marot

Klemen je bil takoj mrtev, njo pa so odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer je umrla nekaj ur po dogodku. Po dejanju se je Krklec vedel precej arogantno, ženi je naročil, naj pokliče policijo, sam pa se je naslonil na avto in mirno počakal na policiste in kriminaliste. Takoj po dejanju je pištolo, s katero je streljal, odvrgel v vinograd, kjer so jo policisti in kriminalisti tudi našli.

Sodbo so julija letos potrdili tudi višji sodniki, ne pa še tudi vrhovno sodišče, zato je Krklec trenutno še vedno v priporu v zaporih na Dobu. Od tu pa bi ga morali pravosodni policisti na celjsko sodišče pripeljati na predobravnavni narok zaradi novega kaznivega dejanja. A ga zaradi kadrovske stiske niso, zato so na celjskem sodišču z obtoženim vzpostavili stik prek videokonference in tako je predsedniku senata, sodniku Davidu Špernjaku, le uspelo opraviti predobravnavni narok.

Na domu je zločinec brez dovoljenja hranil tudi takšno pištolo. Fotografija je simbolična. Foto: wikipedia

Kaj tokrat Krklecu očita tožilstvo, je bilo jasno, ko je okrožna državna tožilka Maja Lajh prebrala obtožni predlog. Očita mu, da je doma protipravno hranil še eno pištolo, in sicer skorpion, pa tudi druge eksplozivne stvari, od tega dve vžigalni vrvici, sedem kosov detonatorjev in pet kosov eksploziva, za kar ni imel dovoljenja; eksplozije, ki bi jih povzročili omenjeni predmeti, bi lahko bile zelo nevarne. Ali to drži, bo na sodišču moral pojasniti izvedenec balistične stroke ​Franc Sablič, čigar neposredno zaslišanje je zahteval Krklečev zagovornik po uradni dolžnosti Dejan Gracer. Krklec namreč na predobravnavnem naroku krivde ni priznal, se je pa strinjal, da mu v nadaljevanju sodi sodnik posameznik Špernjak.