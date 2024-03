Moped predelal tako, da je z njim lahko peljal kar 109,6 km/h

Mariborski prometni policisti so minulo sredo izvajali poostren nadzor nad vozniki koles z motorji. V poostrenem nadzoru so štirim voznikom, ob ugotovljenih drugih prekrških, ki so jih storili, zasegli vozila, enemu zato, ker je v cestnem prometu vozil moped s konstrukcijsko dovoljeno hitrostjo do 45 km/h brez veljavnega vozniškega dovoljenja, trem pa zato, ker so v cestnem prometu vozili predelane mopede, ki so dosegali višjo hitrost od predpisane konstrukcijsko določene hitrosti. Med temi je izstopal predelan moped s konstrukcijsko določeno hitrostjo 25 km/h, pri katerem je bila, v okviru odrejenega izrednega tehničnega pregleda, ugotovljena hitrost 109,6 km/h.

Policisti so zoper voznike, ki so jim mopede zasegli podali obdolžilni predlogi na pristojno sodišče. Policisti vsem voznikom in lastnikom mopedov svetujejo, naj vozil ne predelujejo, ker s predelavo in spremembo poslabšajo varnostne in okoljevarnostne lastnosti. Takšna vozila v cestnem prometu ne predstavljajo zgolj nevarnosti voznikom, ki jih vozijo, temveč tudi vsem drugim udeležencem v prometu.

Policisti bodo s tovrstnimi poostrenimi nadzori nadaljevali, pri nadzoru cestnega prometa bomo uporabili vsa razpoložljiva tehnična sredstva, zoper kršitelje pa dosledno ukrepali.