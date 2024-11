Močno pijan vozil brez vozniškega dovoljenja

Novomeški policisti so med kontrolo prometa na območju Trebnjega v ponedeljek, 4. novembra, nekaj po 19. uri zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Mercedes.

59-letni kršitelj, ki sprva ni upošteval znakov, s katerimi so ga ustavljali, ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,05 miligrama alkohola (2,2 g/kg). Preprečili so mu nadaljnjo vožnjo, mu zasegli avtomobil in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.