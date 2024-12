Mladoletniku zasegli boksar

Policisti PU Murska Sobota so v teh dneh izvedli dva poostrena nadzora v mestu »z namenom preprečevanja vrstniškega nasilja ter ugotavljanja prekrškov s področja različnih zakonov, ki vplivajo na varnost ljudi«. Kot so sporočili, so policisti v nadzorih ugotovili več kršitev, za katere so izvedli ustrezne postopke.

Droga, pirotehnika

V dveh primerih so zasegli snov, za katero sumijo, da gre za prepovedano drogo. Policisti so tudi opazili mladoletnika, ki je odvrgel pirotehnično sredstvo. »V nadaljnjem policijskem postopku so bili pri njem zaseženi pirotehnična sredstva in kovinski boksar,« so sporočili. Zalotili pa so tudi natakarico, ki je v gostinskem lokalu mladoletni osebi postregla z alkoholno pijačo.

»Usmerjene aktivnosti bomo nadaljevali tudi v prihodnje, saj je naš osnovni cilj zagotovitev ustrezne stopnje varnosti vsem občankam in občanom. Obenem bomo storili vse potrebno, da bodo storilci ustrezno sankcionirani, ter z različnimi aktivnostmi takšna dejanja preprečevali. Naj bo december prijeten, miren in varen. Policisti pa ob tem ponovno opozarjamo na samozaščitno obnašanje in ravnanje,« sporočajo policisti.