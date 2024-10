Mladoletnik iz Kerinovega Grma ogrožal v prometu, 36-letnik ignoriral policiste

Brežiški policisti so bili v petek nekaj po 9. uri obveščeni o objestni vožnji voznika osebnega avtomobila Renault twingo, ki naj bi na območju Brežic s svojim ravnanjem ogrožal ostale udeležence v prometu. Takoj so se odzvali, kršitelja izsledili in ustavili. Ugotovili so, da gre za mladoletnika iz Kerinovega Grma, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Renault twingo so zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

36-letnik ignoriral policiste

Črnomaljski policisti pa so v sobto zvečer med opravljanjem nalog v Semiču ustavili voznika osebnega avtomobila Renault megane, ki sprva znakov policistov ni upošteval in je nadaljeval z vožnjo. Med postopkom so ugotovili, da gre za 36-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Avtomobil so mu zasegli in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.