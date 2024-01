Mladi smučar se ni mogel ustaviti. Končalo se je slabo

V torek malo po 12. uri se je na smučišču v Podkorenu zgodila huda nesreča mladoletnega smučarja. Na kraj dogodka so odhiteli kranjskogorski policisti. »Po podatkih, s katerimi razpolagamo, se zaradi prevelike hitrosti v izteku ni mogel ustaviti in je trčil v zaščitno mrežo. Na kraju dogodka mu je prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje in ga z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo,« je sporočil Roland Brajič, tiskovni predstavnik Policijske uprave Kranj.

Fant je bil v nesreči hudo poškodovan, policisti pa v tej zadevi zbirajo obvestila in vodijo postopek. Včeraj ob 11.41 pa se je ob padcu huje poškodovala smučarka na smučišču Krvavec. Reševalci na smučišču so jo oskrbeli in jo v sodelovanju z ekipo HNMP z Brnika in posadko policijskega helikopterja prepeljali v UKC Ljubljana.

Precenjevanje sposobnosti

Razlogi, da se med smučanjem v nesrečah na smučiščih in zunaj njih vsako leto ponesreči veliko smučarjev, nekateri celo smrtno, največkrat tiči v precenjevanju sposobnosti, utrujenosti, objestnosti, neupoštevanju pravil smuke in še čem, sicer vsako leto znova opozarjajo policisti.

»Poleg klasičnega smučanja se v zadnjih letih pojavlja vse več alternativnih oblik zimskih športov. Z uporabo najrazličnejših 'rekvizitov' se nevarnost na smučiščih povečuje, saj imajo različni rekviziti različne zakonitosti gibanja. Tako lahko dandanes poleg smučarjev srečate še deskarje, sankače in podobno. Na smučišče zaidejo tudi vozniki motornih sani, uporabniki zračnic, lopat, čolnov za rafting in podobnih pripomočkov, ki tja nikakor ne sodijo,« pojasnjujejo.

Čeprav se navodila o varni smuki slišijo še tako izpeto, jih zaradi dejstva, da sezona smučanja še kako rada postane sezona mavca, velja ponoviti. Zato smučajte s popolno in brezhibno opremo, prilagodite hitrost in način smučanja svojemu znanju, terenskim in vremenskim razmeram ter številu smučarjev na progi. Izbirajte smer smučanja tako, da ne boste ogrožali drugih smučarjev, in dajte prednost smučarju pred sabo.

Prehitevajte od zgoraj ali od spodaj, z leve ali desne, vendar vedno v zadostni razdalji, ki drugemu omogoča dovolj prostora za smučanje, pri prečkanju smučarske proge, vstopu na progo, po ustavitvi in pri ponovnem vključevanju v smuko pa se prepričajte, ali to lahko storite brez nevarnosti zase ali za druge.

Za vzpenjanje, ustavljanje in zadrževanje uporabljajte le rob smučarske proge, ob padcu pa, če ne potrebujete pomoči reševalca na smučišču, čim prej zapustite mesto padca in se umaknite na rob smučišča. Če opazite nesrečo, seveda pomagajte. In seveda, uporabljajte zaščitno čelado, predvsem to velja za mlajše od 14 let.