Mlademu vozniku (25) štirikolesnika niso mogli več pomagati (FOTO)

Danes ob 16.49 uri je izven naselja Bunčani v občini Veržej prišlo do hude prometne nesreče, kjer je voznik štirikolesnika zapeljal s poljske poti in se pri tem prevrnil v vodo.

Voznika, ki je ostal ujet pod štirikolesnikom so sicer rešili mimoidoči. Ob prihodu gasilcev PGD Ljutomer na kraj dogodka, so izvlekli ponesrečeno osebo na kopno in nudili pomoč ekipi Nujne medicinske pomoči ZD Ljutomer pri reanimaciji osebe.

Na kraju nesreče. FOTO: PGD Ljutomer

Žal je 25 – letni fant na kraju nesreče podlegel poškodbam. Gre sicer za peto smrtno rtev pomurskih prometnic od začetka letošnjega leta. Enako je bilo v enakem lanskem obdobju, ko je prav tako umro pet udeležencev v prometnih nesrečah.