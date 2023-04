Pred velikim senatom okrožnega sodišča v Murski Soboti, ki mu predseduje sodnik Milan Regvat, se je nadaljevala glavna obravnava zoper 47-letnega Mitjo Oreška iz Peskovcev na Goričkem, ki mu okrožna državna tožilka Jana Rogan očita umor zunajzakonske partnerice, takrat 35-letne Štefanie Takač. Zagovornik obtoženega, odvetnik Mojmir Šafarič, poskuša sicer senat prepričati o lažji obliki kaznivega dejanja, in sicer uboju, za kar je zagroženo od pet do 15 let zapora. Zgodilo se je 10. septembra lani v Peskovcih na Goričkem, ko je mati obtoženčevih dveh otrok umrla nasilne smrti. Morilec in njeg...