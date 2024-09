Migrante je vozil, ker naj bi ga mučili

Da je sam kot migrant prišel na Balkan, kjer pa je postal žrtev kriminalcev, ki so ga izkoristili in ga pod prisilo, celo z mučenjem, pripravili do tega, da je začel sodelovati pri nezakonitih poslih, je zatrjeval tujec, ki so ga zalotili s petimi nezakonitimi migranti v avtu. A ni prepričal Okrožnega sodišča v Kopru; to ga je konec 2022. obsodilo na kazen treh let in treh mesecev zapora, denarno kazen 200 evrov in stransko kazen izgona tujca iz države za čas štirih let. Takšno sodbo je lani potrdilo tudi Višje sodišče v Kopru, a je zadeva romala vse do vrhovnega sodišča. Sodniki so zahtevo za varstvo zakonitosti, v kateri se je obramba zavzela na kazen dveh let zapora oziroma novo sojenje, v večji meri zavrnili, zaradi nekaterih zmot sodišč prve in druge stopnje pa znižali zaporno kazen na tri leta.

Hotel naj bi pobegniti

Zagovornik je prvenstveno ugotavljal, da sodišče priznanja obtoženca sploh ne bi smelo sprejeti. Trdi namreč, da so organizatorji njegovega klienta fizično mučili in da jim je želel celo pobegniti, zaradi česar gotovo ni bil član hudodelske združbe. Glede tega je predlagal zaslišanje obsojenčevih staršev in postavitev izvedenca travmatološke stroke, ki bi potrdil sledi mučenja, kar pa je sodišče po njegovi oceni neutemeljeno zavrnilo. Obsojenec je namreč sodišču pokazal rane in povedal, da so brazgotine nastale zaradi pritiskanja prižganih cigaret – to je počel tihotapec migrantov v Sarajevu marca ali aprila 2022, ko je bil obtoženi še sam migrant. Tihotapec naj bi namreč od njega zahteval še več denarja, a mu ga ni mogel dati – in le zato je nato tudi sam pomagal pri transportu migrantov.

S cigaretami naj bi ga mučili. FOTO: Getty Images

Sodišča pa obtoženec ni prepričal, tudi ker je do domnevnega nasilja prišlo precej pred prijetjem, za nameček pa še pred njegovim odhodom iz Bosne. »Takšno ravnanje storilca oziroma organizatorja je po presoji pritožbenega sodišča časovno in krajevno odmaknjeno in ni moglo povzročiti prisiljenosti,« je menilo sodišče.

Da je bil tihotapec v Kopru obsojen na razmeroma visoko kazen, je vplivalo tudi dejstvo, da je migrante prevažal v okviru hudodelske združbe, katere član je po mnenju vrhovnih sodnikov torej nedvomno bil. Tujci, skupaj jih je bilo 12, so hudodelski združbi za pot plačali 3200 evrov. Tihotapec in dva njegova pajdaša so nedvomno vedeli, da so drugi, neugotovljeni člani združbe med drugim poskrbeli, da so zbrali skupino migrantov, se dogovorili za plačilo in izvedbo ilegalne poti, organizacijo dobavljanja prehrane. Za svojo vlogo – migrante je vodil po gozdu mimo mejnega prehoda na slovensko ozemlje in jih spremljal pri nadaljnji vožnji – bi od nadrejenih po prispetju v Italijo prejel plačilo.

Migrante je vodil po gozdu mimo mejnega prehoda na slovensko ozemlje in jih spremljal pri nadaljnji vožnji. FOTO: Simona Bandur

Se je pa vrhovno sodišče strinjalo, da tujcev (peterica v tovornem delu kombija namreč ni bila pripeta) res ni prevažal v nevarnih razmerah, kakršne po navadi sodišče ugotavlja v primeru hude nagnetenosti potnikov v majhnih prostorih, zato mu je znižalo izrečeno zaporno kazen na zakonski minimum, to je tri leta zapora, denarno kazen pa na 180 evrov. Opozorilo pa je, da je naša država zagroženo kazen za kaznivo dejanje prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države leta 2020 zaostrilo zaradi spremenjenih družbenih razmer, množičnih migracij in zaradi interesa naše države, da varuje svoje meje in notranje ozemlje, pa tudi pravice odločanja o tem, kdo lahko vstopi na njeno ozemlje. Bistveno nižja kazen tako ni primerna.