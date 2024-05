Migrant iz Afrike z nožem nad brezdomko Majo

»Nisem kriv. Ni nobenih dokazov za krivdo. S predlaganimi osmimi leti zapora se nikakor ne strinjam.« To so bile včeraj sklepne besede 31-letnega Eritrejca Filipa Coca Faragale, ki je v 10 letih na naših tleh zagrešil za celo malo zbirko kaznivih dejanj. Od ropa in povzročitve dveh lahkih telesnih poškodb do grožnje in poskusa uboja brezdomke Maje G. 15. novembra 2022. Za zadnji zločin je bil včeraj obsojen na štiri leta zapora, poleg tega so mu naložili še stransko kazen pet let izgona iz države. Tožilstvo ga je želelo v zapor poslati za osem let in 10 mesecev, saj obtoženi po njihovem mnenj...