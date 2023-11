Medved napadel lovca med Volčami in Vremščico, končalo se je takole

V torek popoldan, okoli 15. ure, so bili koprski policisti obveščeni, da je lovec ustrelil medveda. Kot pišejo policisti, so z ogledom kraja ugotovili, da je lovec med Volčami in Vremščico naletel na medveda, ki ga je napadel. Lovec ga je nato v silobranu ustrelil.

O dogodku je bila obveščena inšpektorica za lovstvo in ribištvo.

Sledi še poročilo na Okrožno državno tožilstvo.