Med podiranjem drevja nanj padla veja, odpeljal ga je helikopter

Popoldan je pri naselju Rdeči Breg – Del v občini Lovrenc na Pohorju, med podiranjem drevja, gozdnemu delavcu na glavo padla veja in ga poškodovala. Gasilci PGD Lovrenc na Pohorju so pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu ponesrečenca do helikopterja Slovenske vojske. S helikopterjem so ga v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor prepeljali v UKC Maribor, navajajo na Upravi za zaščito in reševanje.