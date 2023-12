Med hišno preiskavo so mu zasegli mamila in denar

Policisti kriminalisti Policijske postaje Maribor II so te dni odvzeli prostost 49-letnemu moškemu z območja Maribora. S kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog so ga privedli k dežurni preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča v Mariboru, ki je zoper njega odredila pripor.

Med hišno preiskavo so mu namreč zasegli 1641 g snovi, za katero sumijo, da gre za prepovedano drogo konopljo, 177 tabletk, ki vsebujejo prepovedano drogo MDMA, dve steklenički anaboličnih androgenih steroidov, 6 g prepovedane droge MDMA v kristalih, 20 ml ekstrakta prepovedane droge konoplje in 7165 evrov, za katere sumijo, da so bili pridobljeni s prodajo prepovedanih drog, pojasnjujejo na mariborski policijski upravi.