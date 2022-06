Da nasad konoplje ni bil njegov, je trdil 57-letni Martin Bohnec, obdolžen prometa s prepovedanimi drogami. V času domnevnega kaznivega dejanja je bil na pogojni prostosti, zaradi istovrstnih dejanj že večkrat obsojenega pa so prvega oktobra lani prijeli policisti kozinske policijske postaje. Na izjemno težko dostopnem območju, v gozdu pod vasjo Rjavče, ki spada pod občino Hrpelje - Kozina, so odkrili nasad rastlin prepovedane konoplje. Zasegli so 45 sadik, visokih do 220 centimetrov, v hiši v Obrovu, kjer živi, so našli 100,26 grama konoplje, v nahrbtniku v njegovem avtu pa še 7,72 grama. N...