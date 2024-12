Novomeščan Marko Munih je ljubljanskim višjim sodnicam priznal, da je bil 3. oktobra lani, ko se je znesel nad svojimi najožjimi družinskimi člani, v zares nemogočem stanju. »Žal mi je tega neljubega dogodka. Žal mi je za moj odnos z mamo. Če bi vedel, da se bo to zgodilo, bi se za en mesec zaklenil v sobo. Takrat sem bil v takem stanju, da kdor koli bi prišel nasproti, pa četudi bi bila to Marija Terezija, ne vem, kaj bi bilo,« je sklenil včeraj. Vse bi pobil Tistega večera ob 22.25 je Marko prišel do hiše na Šmarješki cesti v Novem mestu. S pivskim vrčem je najprej razbil steklo na pritli...