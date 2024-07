Mariborčan ogoljufal najrevnejše upokojence: »Jaz sem tisti, ki mu je zaupal in bil tokrat grdo izigran«

Da so lahko dobrodelne zgodbe grenke tudi za tiste, ki želijo pomagati ljudem v stiski, ter da lahko tudi dobrodelnežem povzročijo težave, priča včerajšnja izpoved ustanovitelja dobrodelnega društva UP-ornik Borisa Krabonje, ki jo je s sledilci delil prek družbenega omrežja facebook. »Že nekaj tednov mi je neizmerno hudo in ves čas se prepletata žalost in jeza,« je zapisal Krabonja ter javno priznal: »UP-orniku se je zgodila najhujša stvar, in sicer odtujitev denarja. V to nečedno zgodbo je vpleten Bit Jug (Adrijan Islamaj), ki je odtujil 1400 evrov,« je Krabonja nizal dejstva. Jaz sem tisti,...