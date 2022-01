Dragan je mamo Tatjano umoril trezen (FOTO)

Če so prvo odločitev novogoriške okrožne sodnije za 72-letnega morilca Dragana Kukanjo iz Črnič koprski višji sodniki delno razveljavili in zaukazali vnovično prvostopenjsko sojenje, so po tem sporočili, da pa se tokrat strinjajo z velikim kazenskim senatom okrožnega sodnika Igorja Majnika. Potrdili so namreč njihovo drugo sodbo, po kateri bo moral okrutni morilec 91-letne matere Tatjane v zaporu preživeti 14 let in šest mesecev. Izživljal se je več ur Toda ni vzdržala prvotna obtožba novogoriške tožilke Marte Durnik Vukelić, po kateri bi Kukanja kaj lahko bil obsojen celo na najstrožjo možn...