Ko je 48-letni Muhabi Gashi spomladi izvedel, da je kriv grozovitega umora in da bo za smrt svoje 41-letne žene ter matere njunih šestih otrok Amande sedel 22 let, je protestiral: »Ne strinjam se s kaznijo. V priporu je človek, ki je s sekiro ubil ženo, pa je dobil 15 let.« A po kazenski zakonodaji ni vsak umor enak umoru, Gashi pa si kake posebne milosti ni zaslužil. Z odločitvijo krškega okrožnega kazenskega sodišča so se strinjali tudi ljubljanski višji, Gashijeva zagovornica Albina Krulc nam je namreč povedala, da so potrdili prvostopenjsko sodbo. Njen klient ima sicer še eno možnost zruš...