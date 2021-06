Pester dan za reševalce v gorah, trikrat posredoval helikopter (FOTO)

Ekipa za reševanje v gorah je s posadko policijskega helikopterja danes trikrat reševala planince. Ob 9:35 je planinka med vzponom na Porezen stopila na rob poti in zdrsnila.



Ob 16.33 sta madžarska planinca obtičala na strmem snežišču nad planino Zgornja Krma, poroča Uprava za zaščito in reševanje.



Eden od planincev si je pri zdrsu huje poškodoval ramo. Posredovali so reševalci GRS Mojstrana, dežurna ekipa za reševanje v gorah in helikopter LPE. Helikopter je poškodovanca prepeljal v bolnišnico na Jesenice.

Francoza sta se zaplezala, planinka poškodovala nogo

Ob 14.45 pa sta se Pod Skuto v Kamniških Alpah zaplezala dva francoska planinca. Posredovali so reševalci GRS Kamnik, dežurna ekipa za reševanje v gorah in helikopter LPE. Helikopter ju je prepeljal v dolino.



Na območju Črne vode nad Tamarjem, pa je padla in se poškodovala planinka. Posredovali so reševalci GRS Rateče, ki so imobilizirali poškodovano nogo, planinko prenesli po snežišču do Tamarja in jo z vozilom prepeljali v Planico, kjer so jo prevzeli reševalci NMP Jesenice.



Sezona nesreč je zagon očitno dobila tudi v gorah. Zato na PU Kranj pozivajo k odgovornim odločitvam in varnemu obisku gora. Še vedno nevarnost ponekod predstavlja sneg, tveganje pa zvišuje se vročina. Kako se bo izlet ali vzpon končal, je odvisno od vsakega posameznika.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: