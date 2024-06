Vsak prvi ponedeljek je v prekmurski prestolnici tradicionalni kramarski in etno sejem, ki v središče mesta običajno privabi množice obiskovalcev od blizu in daleč. Včeraj je bil obisk okrnjen, ker jo je zagodlo vreme, dneva pa jim ni pokvarilo le vreme, temveč tudi ravs dveh žensk na tržnici. Posredovati so morali reševalci in policija, saj naj bi že okoli 9. ure prišlo do pretepa v gostinskem lokalu Punkt - Kult. Najbrž je bilo zelo vroče, saj so na pomoč prihiteli policisti in reševalci, oboji z dvema voziloma. Kot so nam povedali očividci, naj bi ženska pretepla natakarico v lokalu. Povod...