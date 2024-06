Ljubljanski policisti prijeli serijskega vlomilca: vse to so našli pri njem (FOTO)

Ljubljanski policisti in kriminalisti so ta teden odvzeli prostost 37-letnemu osumljencu kaznivih dejanj vlomov, ki jih je izvajal na širšem območju Ljubljane. Utemeljeno je osumljen, da je vlomil v najmanj dve stanovanji. V enem primeru je iz stanovanja odtujil nakit, računalnik in druge tehnične predmete, v drugem pa je ostalo pri poskusu. Pri tem si je pridobil za okoli 1800 evrov protipravne premoženjske koristi.

Osumljenec se je prijetju uprl, poskušal je zbežati in je osumljen tudi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. V nadaljevanju je bila na podlagi odredbe sodišča pri njem opravljena hišna preiskava, kjer so bili zaseženi predmeti povezani s kaznivimi dejanji. Zaseženi so bili vlomilsko orodje in predmeti, za katere se sumi, da izvirajo iz drugih kaznivih dejanj vlomov.

Trenutno v priporu

Osumljenec je bil s kazensko ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja poskusa in velike tatvine ter preprečitve uradnega dejanja priveden k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor. V preteklosti je bil že obravnavan za kazniva dejanja s poglavja zoper premoženje. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil ter preverjanjem povezav še z drugimi tovrstnimi kaznivimi dejanji. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Pri njem so našli nakit. FOTO: Pu Ljubljana

Zasegli so mu več predmetov. FOTO: Pu Ljubljana

Prepoznate svojo zapestnico ali verižico? FOTO: Pu Ljubljana

»Ob tem naprošamo morebitne oškodovance, ki bi prepoznali zasežene predmete, da o tem obvestijo policijo na št. 113, ali Policijsko postajo Ljubljana Bežigrad na št. (01) 589 60 00, lahko pa se osebno zglasijo na sedežu enote na Posavskega ulici 3, v Ljubljani,« pozivajo možje v modrem.