Ljubljančan ženi grozil, da jo bo zaklal kot zajca, jo treščil in pljunil v obraz

Dejal je, da bo vsakogar, ki bo pri njej, vrgel čez balkon.

Takšne ne smejo živeti

nasilna dogodka v nekaj dneh sta sodu izbila dno.

Ljubosumje praviloma spremlja nasilje v družini, a včasih doseže nepričakovane razsežnosti. Tako je bilo tudi v primeru danes 68-letnega Ljubljančana, ki ni bil ljubosumen le na moške, temveč je ženi prepovedal celo, da bi k njej hodile njene prijateljice. Grozil ji je namreč, da bo vsakogar, ki bo pri njej, vrgel čez balkon, in jo žalil, da je lezbijka, zato je sčasoma prekinila stike z vsemi prijateljicami. Prav tako jo je žalil, da se kurba, če je le pozdravila kakšnega moškega. Tudi sicer je bil moški (njegovo ime hranimo v uredništvu, vendar ga zaradi zaščite žrtve ne razkrivamo) leta in leta v zakonu nasilen, o nasilju nad materjo sta spregovorili tudi njuni hčeri, zaradi česar ga je leta 2009 oškodovanka tudi prijavila.Takrat se je fizično nasilje sicer nehalo, nadaljevalo pa se je psihično. Tožilstvo je zdaj zaradi njegovega početja na ljubljanskem sodišču vložilo zahtevo za preiskavo, preiskovalna sodnica pa je, ne da bi obtoženega zaslišala, izdala sklep o preiskavi. Obdolženec je namreč v Bosni in Hercegovini in ga ni mogoče zaslišati, sploh ob trenutni situaciji s covidom-19, zato po mnenju sodišča s preiskavo ne gre več odlašati. Nasilneža bodo tako poskušali zaslišati prek mednarodne pravne pomoči.Tožilstvo je v zahtevi za preiskavo opisalo, kaj se je dogajalo za stenami stanovanja zakoncev najmanj od leta 2014. Svojo ženo je Ljubljančan redno zmerjal, da je »kurba, prasica, ji večkrat na teden grozil, da jo bo ubil oziroma zaklal, ji torej preprečeval obiske prijateljic in grozil, da bo vsakogar, ki bo prišel na obisk k njej, vrgel čez balkon«. Sodu pa sta dno izbila dva dogodka v začetku lanskega oktobra. Prvič je spet prišel zvečer domov pijan in jo zmerjal z običajnimi izrazi, ji ob tem »jebal oca i majko«, navrgel pa ji je še, da bi jo moral že zdavnaj ubiti, saj da takšne, kot je ona, na tem svetu ne smejo živeti. Ob tem je ropotal z vrati, tolkel po omari, nato pa v kuhinji vzel nož z večjim rezilom, ob tem pa nekaj nerazumljivo govoril in se grozljivo smejal, zaradi česar se je resno ustrašila. Umaknila se je v dnevno sobo, a se je tudi tam bala zaspati.Dva dni pozneje pa je popoldne prav tako prišel domov močno pijan, nato pa, ko mu je rekla, da je kosilo v kuhinji, popolnoma ponorel. »Vstani in mi daj krožnik, mater ti jebem, cel dan se kurbaš, daj mi krožnik!« Nasilnež je sicer šel v kuhinjo, nato pa se večkrat vrnil v dnevno sobo in še naprej kričal nanjo, da je kurba. Nato jo je z roko prijel za vrat in jo močno stisnil ter besnel: »Že zdavnaj bi te moral ubiti, zdaj bo pa tako, kot bom jaz rekel. Zdaj bom to dokončal in te bom zaklal kot zajca!« Nato je odšel v kuhinjo, a se spet vrnil, jo še naprej žalil in jo s pestjo treščil v čeljust in ji še pljunil v obraz. Nato jo je po obrazu udaril še s plosko roko in nadaljeval nasilje, dokler ni bosa zbežala pred blok in poklicala policije.