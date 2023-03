Ležala za vrati sobe, oživljanje ni bilo uspešno

Ob 6.59 so v Fabianijevi ulici v Ljubljani gasilci GB Ljubljana s tehničnim posegom odstranili notranja vrata sobe stanovanja v četrtem nadstropju večstanovanjske stavbe in reševalcem NMP Ljubljana omogočili dostop do osebe, ki je ležala za vrati.

Gasilci in reševalci so osebo oživljali, vendar reanimacija ni bila uspešna, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.