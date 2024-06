V izsušeni potočni strugi v Šahovem grabnu ob gozdni poti proti Libojam so 8. avgusta 1994 našli razpadajoče truplo. Zavito je bilo v črno plastično vrečo za smeti, omot je bil povezan z vrvjo. Preiskovalci so ugotovili, da je v vreči Celjan Franc Kavčič, ki je pri 31 letih postal žrtev umora. Od odkritja trupla je minilo že 30 let, »preiskava še poteka«, pa so besede, s katerimi nam je uradna govorka celjskih policistov Milena Trbulin sporočila, da smrt Kavčiča še vedno sodi v svet nerešenih umorov. Včasih si je prislužil klofuto S selotejpom je imel zvezane roke in noge, telo je bilo ovito...