Leljak očitkov ne prizna

OSTE BAKAL Želi, da mu sodi senat in ne sodnica posameznica. FOTO: Oste Bakal

Ker župan občine Radencipred nedavnim na predobravnavnem naroku ni priznal štirih kaznivih dejanj, ki mu jih očita zasebni tožilecoziroma njegovo podjetje za proizvodnjo, inženiring, trgovino in storitve ASD d.o.o. iz Boračeve, okrožni sodnicini preostalo drugega, kot da razpiše glavno obravnavo.Ta bi se že morala začeti, a je Leljak, ki doslej ni imel zagovornika, izkoristil zakonsko možnost in si ga najel. In ker je ta zahteval čas za pripravo obrambe, je začetek obravnave preložen na začetek novembra.Podjetnik Mir Leljaku očita, da je na 9. redni seji občinskega sveta Radencev, 25. oktobra lani, storil več kaznivih dejanj na njegovo škodo. Šlo je za odstop od pogodbe o upravljanju in vzdrževanju širokopasovnega omrežja v občini Radenci, sklenjene med občino in podjetjem ASD leta 2013. Leljak naj bi takrat izrekel nekaj hudih kritik, ki da ne držijo. Vse to je objavljeno na spletni strani občine Radenci ter predvajano na Televiziji AS iz Murske Sobote in na kanalu youtube.Župan naj bi Mira žaljivo obdolžil, ko je med drugim izjavil, da je bilo pri Akosu (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije) zavedenih 332, v primopredajnem zapisniku pa 413 uporabnikov. Z namenom zaničevanja naj bi mu očital storitev kaznivega dejanja z besedami: »Glede na vse zadeve, ki so se odvijale, ima občina vse argumente, da bi lahko sama podala kazenske ovadbe zoper ASD, vendar tega ne bo storila ...« Zasebnega tožilca naj bi tudi obrekoval, ko je izjavil, da je ugotovil veliko finančnih neskladij in pomanjkanj, ki so imeli finančno posledico (okoli 60 %) za občino Radenci in posledice pri enakovrednem obravnavanju vseh operaterjev. Zaradi neutemeljenega odstopa od pogodbe, kot trdi zasebni tožilec, poteka tudi civilni postopek, v katerem Mir od občine oziroma župana zahteva visoko odškodnino zaradi izgube prometa.Sicer je Leljak predlagal, da se mu glede na večje število dokaznih predlogov zasebnega tožilca določi ustrezen rok, da se bo o njih lahko izjavil. Predlagal je tudi, da sodišče vpogleda v računovodske listine občine, iz katerih bo razvidno 60-odstotno zmanjšanje stroškov poslovanja, ter primerja prejšnje in sedanje račune. Kot je dejal, so njegove izjave na seji slonele na podatkih iz uradnih listin in državnih organov.Sodnica bo zaslišala stranki, ogledala si bo zapisnik in posnetke sporne seje ter kot pričo zaslišala občinskega svetnika. O preostalih dokaznih predlogih, samo zasebni tožilec jih je imel vsaj ducat, bo odločila v nadaljevanju.