»Čao, ljubček. Sem mlada punčka, stara 35 let, z merami 170/55/4 in dolgimi črnimi lasmi. Nudim najboljši seks, masažo in oralo ... Ponujam tudi analo in poljubljanje. Nestrpno vas pričakujem v diskretnem stanovanju, vedno nasmejana in razpoložena za vroče igre. Pokliči, da se dogovoriva. Na SMS ne odgovarjam!« S tem spletnim oglasom je danes 39-letna Srbkinja Helena, kot je bilo njeno delovno ime, še v začetku lanskega leta vabila pohotne moške v Vilo Klara v ljubljanskem Trnovem. A ne po lastni želji. Nudim najboljši seks, masažo in oralo ... V nudenje spolnih storitev, tako kot še več kot...