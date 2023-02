Lastnik v hiši zalotil zamaskiranca, ni se dobro končalo

V sredo nekaj po 19. uri sta v Metliki zamaskirana neznanca v stanovanjsko hišo vstopila skozi odprto okno. V enem izmed prostorov ju je zalotil stanovalec, ki sta poškropila s solzivcem in pobegnila. Tatova sta pobegnil z nakitom, vrednim okoli 700 evrov. Policisti so takoj pričeli z aktivnostmi za izsleditev storilcev in nadaljujejo z intenzivno preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin, so sporočili iz PU Novo mesto.