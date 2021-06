Lariso (22) pogrešajo od petka, nazadnje so jo videli v Zagrebu

FOTO: PU Celje

V soboto, 12. junija 2021, so policiste obvestili, da je pogrešana 22-letnaz Vranskega. Nazadnje so jo videli 11. junija v Zagrebu.»Larisa je visoka okoli 170 cm, vitka in ima svetlo rjave dolge ravne lase. Ko je odšla od doma, je bila oblečena v širša daljša oblačila zelene barve in ovita v ruto. Obuta je bila v črne sandale s paski. S seboj je vzela še podobna kompleta oblačil peščene in oranžne barve ter športne copate bele barve,« PU Celje sporoča javnosti.Vse, ki so jo opazili, prosijo, da jih o tem obvestijo na 113 oziroma anonimno številko policije 080 12 00.