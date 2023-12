Kriminalisti nad združbo: opravili 20 hišnih preiskav. Sumijo jih goljufije in pranja denarja

Kriminalisti in policisti PU Murska Sobota so v četrtek v okviru preiskave opravili 20 hišnih preiskav pri 15 fizičnih osebah in petih pravnih osebah. Med drugih jih sumijo poslovne goljufije, pranja denarja, prometa s prepovedanimi drogami in hudodelskega združevanja.

Dve osebi so pridržali, sodnik je zanju odredil pripor.

Sodelovalo je 112 policistov

Kot je danes v izjavi za medije v Murski Soboti povedal vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Murska Sobota Bojan Rous, so v četrtek izvedli zaključno akcijo večmesečne preiskave gospodarske kriminalitete, sodelovalo je 112 policistov. Hišne preiskave na območjih PU Murska Sobota, Maribor, Celje, Ljubljana in Kranj so izvedli zaradi suma storitve več kaznivih dejanj poslovnih goljufij, pranja denarja, oškodovanja upnikov z goljufijo in nevestnim poslovanjem, neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter hudodelskega združevanja.

Vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Murska Sobota, Bojan Rous FOTO: Oste Bakal

Dve osebi so pridržali, v petek je preiskovalni sodnik zaradi ponovitvene nevarnosti zanju odredil pripor.

Policija je ugotovila, da naj bi se hudodelska kriminalna združba treh oseb in do sedaj identificiranih 10 oseb, ki naj bi pomagale pri storitvi kaznivih dejanj, ukvarjala z odkupi strojev, za katere se je izkazalo, da dejansko niso obstajali.

»Pri navideznih poslih je hudodelski združbi v postopkih odobritve odkupa pomagal tudi uslužbenec finančne ustanove, ki je finančni ustanovi zamolčal, da gre za odkup navideznih predmetov,« je dejal Rous.

Kriminalna združba naj bi ustanavljala slamnata podjetja s postavljenimi slamnatimi direktorji z namenom izvajanja poslovnih goljufij in pranja denarja.

Slamnata podjetja

Kriminalna združba naj bi ustanavljala slamnata podjetja s postavljenimi slamnatimi direktorji z namenom izvajanja poslovnih goljufij in pranja denarja. Osumljenci so na podlagi ustanovljenih podjetij pridobili plačilne kartice za dvigovanje gotovine. Domnevni organizator združbe naj bi že ob sami sklenitvi posla naklepno organiziral pridobitev protipravno premoženjske koristi od finančnih institucij.

Denar iz kupnin naj bi bil neupravičeno nakazan na bančne račune različnih družb in na bančni račun enega izmed članov družbe na spletno banko v tujino, iz katere je nato na območju Slovenije dvigoval gotovino ter jo izročal vodji združbe. Eden izmed članov organizirane združbe je bil v času domnevnega izvrševanja kaznivih dejanj tudi v osebnem stečaju.

Policija na podlagi do sedaj zbranih obvestil ocenjuje, da je organizirana združba pri izvrševanju kaznivih dejanj oškodovanja upnikov z goljufijo ali nevestnim poslovanjem in poslovno goljufijo pridobila protipravno premoženjsko korist v višini več kot 400.000 evrov. Znesek denarja, ki naj bi bil vključen v kazniva dejanja pranja denarja, pa po oceni policije znaša več kot 270.000 evrov.

Med hišnimi preiskavami so zasegli listinsko dokumentacijo, elektronske naprave, nosilce elektronskih podatkov, mobilne telefone, ročne zapise dvigov denarja, bančne kartice, več kot 50.000 evrov gotovine, kovinsko zapečateno blagajno in okrog pol kilograma posušene zelene rastline v plastični vrečki.

Zasegli so tudi avtomatsko puško kalibra 7,62 milimetra, enocevno šibrenico, pištolo kalibra devet milimetrov in večjo količino nabojev za to orožje ter tudi električno orodje in nekaj predmetov, ki naj bi izvirali iz vlomov.