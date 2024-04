Kriminalisti izvedli dve preiskavi zaradi suma jemanja podkupnine

Iz Policijske uprave Kranj poročajo, da so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije, Oddelka za preiskovanje gospodarske kriminalitete PU Kranj ta teden izvedli dve preiskavi stanovanjskih prostorov in prostorov državnega organa, ki sta potekali na območju PU Kranj in Ljubljana. V njima so iskali dokaze za sum storitve kaznivega dejanja jemanje podkupnine.

»Kriminalisti zaradi suma jemanja podkupnine v povezavi z obravnavo kulturno zaščitenega objekta obravnavajo eno uradno osebo. Sumijo, da je osumljena oseba izvršila kaznivo dejanje s tem, da je v postopku obravnave zaščitenega objekta, pripravila dokumentacijo in omogočila investitorju posege na objektu, ki niso bili dovoljeni. Osumljena oseba ni bila pridržana,« so zapisali.

Dodajajo, da se bo kriminalistična preiskava nadaljevala s pregledom zaseženih elektronskih naprav in z zbiranjem obvestil. Za omenjeno kaznivo dejanje je predpisana denarna kazen ali zapor do štirih let z denarno kaznijo.