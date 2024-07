Kri na slovenskih cestah: v čelnem trčenju umrl motorist

Ob 15.45 so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili o prometni nesreči na glavni cesti Peršeti–Kobari, kjer je prišlo do čelnega trčenja med voznikom motornega kolesa in osebnim avtomobilom. Za motorista so bile poškodbe usodne. Po prometni nesreči so poleg policistov PP Tolmin in PPP Nova Gorica na kraju dogodka posredovali tudi tolminski gasilci in reševalci NMP ZD Tolmin.

Na kraju prometne nesreče je bil tudi preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je ogled prepustil policiji, o nezgodi so obvestili tudi okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Udeleženki prometne nesreče v osebnem avtomobilu sta bili po nezgodi odpeljani na preventivni pregled v Zdravstveni dom v Tolmin.

Okoliščine prometne nesreče s smrtnim izidom policija še preiskuje.

Glavna cesta med Tolminom in Kobaridom je zaprta.